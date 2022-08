Viviane Moura retoma agenda de campanha após AVC

A candidata a deputada federal pelo Solidariedade, Viviane Moura, voltou às atividades de campanha nesta terça-feira (30/08) após complicações de saúde, internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e alta. Ao todo, foram 25 dias afastada da agenda política. Ela saiu do hospital que estava internada na última quarta-feira (24/08).

Viviane Moura foi recebida por membros da campanha e logo em seguida se reuniu com a militância. Ela agradeceu a equipe que permaneceu cumprindo a agenda em caminhadas e atividades corpo a corpo. “Vocês fizeram muitos, se entraram muito mais e estão aqui de coração praticamente 100%”, disse. Ela participa ainda de reunião com o partido nesta segunda.

A candidata Viviane Moura, que atuou como superintendente de Parcerias e Concessões no governo Wellington Dias, foi diagnosticada com endometriose e chegou a ser submetida a um por um procedimento cirúrgico no início do mês. Logo em seguida, ela sofreu AVC hemorrágico e deu entrada em um hospital particular de Teresina onde foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



