“Brincadeira de mau gosto”, diz Colégio das Irmãs após pichação com ameaça em parede

O Colégio Sagrado Coração de Jesus se manifestou por meio de nota sobre o ocorrido nas dependências da escola no dia de ontem (22). Uma pichação com a palavra “massacre” seguida da data de hoje, 23/06/2022, foi gravada em um azulejo de um dos banheiros da instituição. A imagem acabou repercutindo nas redes sociais. Hoje, o Colégio as Irmãs disse que o episódio se tratou de uma “brincadeira de muito mau gosto” e informou que já tomou todas as providências necessárias para garantir a segurança de todos na escola.

A inscrição na parede foi feita com pincel marca-texto. O colégio informou que está trabalhando, por meio de sua direção, para identificar o autor da frase. Em conversa com o Portalodia.com, a assessoria de imprensa do Colégio das Irmãs destacou que em momento algum se cogitou que um aluno fosse “capaz de um massacre” e acrescentou que não se pode afirmar com certeza qual o teor da pichação: se de fato se trata de uma ameaça ou se ela teria alguma relação com o começo das provas.



Foto: Reprodução/Facebook

A escola diz que mesmo com as evidências levando a crer que tudo não passou de um ato indisciplinar, acionou as autoridades de segurança pública do Estado e reforçou o pedido ás famílias que monitorem os conteúdos acessados por crianças e adolescentes na internet. O Colégio das Irmãs finaliza afirmando que “continuará sendo um ambiente de respeito, aprendizado e espiritualidade”. Todas as atividades pedagógicas e curriculares no colégio acontecem normalmente no dia de hoje.

Confira a nota na íntegra:

O Colégio Sagrado Coração de Jesus vem, por meio desta, manifestar-se acerca do boato de um possível atentado. O mesmo teria ocorrido por conta de uma pichação que surgiu em um dos banheiros da escola. Essa prática de fazer pichação e depois divulgar nas redes sociais tem sido comum em várias escolas no país. Mesmo com as evidências levando a crer que tudo não passa de um ato indisciplinar, uma brincadeira de muito mau gosto, a direção da escola já tomou todas as providências para garantir a segurança de todos. As autoridades de segurança pública do estado do Piauí estão cientes, acionadas, e assim como a direção do Colégio, trabalham para identificar o autor da pichação. Lamentamos que tal fato tenha causado preocupação. Reforçamos com as famílias que monitorem os conteúdos acessados por crianças e adolescentes na internet. O Colégio das Irmãs é e continuará sendo um ambiente de respeito, aprendizado e espiritualidade.

