Abastecimento de água é normalizado em Teresina após manutenção programada

O abastecimento está sendo normalizado de forma gradual desde as 6h da manhã desta segunda-feira (25) após 80% dos bairros de Teresina terem seu abastecimento interrompido neste último domingo (24) por conta da manutenção do sistema de bombeamento da Estação de Tratamento de Água Sul (ETA-Sul), a informação foi confirmada pela Águas de Teresina.

Manutenção concluída

Durante a manutenção, foi realizada a limpeza da estação e a montagem de novas tubulações, com o propósito de melhorar a eficiência da estação e proporcionar o aumento da capacidade de tratamento da ETA-sul.



Foto: Divulgação Águas de Teresina

Ainda conforme a assessoria da Águas de Teresina, manutenções emergenciais e programadas fazem parte da rotina da empresa de saneamento.

Esta última, enquadra-se como uma manutenção de grande complexidade, onde geralmente são programadas e informadas a população com antecedência. Até o momento, não há novas manutenções programadas.

Utilidade pública

Em caso de dúvidas ou interrupção imprevista do abastecimento, a população pode entrar em contato com a concessionária através do número 0800 223 2000, que serve para mensagens de WhatsApp e chamadas telefônicas.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Monalisa Mendes, especial para o Portal Odia.com