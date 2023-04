Abastecimento dos postos de Teresina fica comprometido após problema em linha férrea no MA

Diversos postos de Teresina estão enfrentando desabastecimento de combustíveis desde a semana passada. Populares relataram ao Portal O Dia que a Gasolina Comum está em falta e com preços mais altos na capital. O presidente do Sindipostos, Alexandre Valença, disse que a situação se deve por conta de um problema em uma linha férrea próximo à São Luís, no Maranhão, o que atrapalhou o abastecimento dos postos teresinenses.

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)



Ainda segundo ele, até o momento não se tem informações se o problema foi resolvido ou não. “Ouvi dizer que no sábado tinham concertado o trilho, na saída de São Luís. Estou tentando ligar para RFFSA. Mas estamos sabendo que muitos postos estão com restrição de combustíveis. E isso, claro, em alguns casos aumenta o preço do produto nas bombas, porque aumenta o frete para pegar o produto”, explicou o presidente.

A previsão é de que, se o problema já tiver sido resolvido, apenas no fim desta semana os postos estejam reabastecidos. Apenas uma viagem dos trens seria insuficiente para o reabastecimento total; pelo menos três viagens garantiriam um reabastecimento satisfatório.

AUMENTO DE PREÇO NA GASOLINA

O governador Rafael Fonteles afirmou no início do mês que o Governo do Estado iria contribuir com a fiscalização dos postos de combustíveis para evitar a cobrança abusiva ao consumidor final. Segundo o governador, não há explicação para o aumento repentino no valor da gasolina no Piauí, já que o Governo Federal manteve a desoneração dos impostos sobre os combustíveis por mais 60 dias.

