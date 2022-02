Teresina: agendamento para teste de covid-19 acaba em 10 minutos

Com a confirmação da circulação da ômicron – variante mais transmissível da Covid-19 – teresinenses têm enfrentado dificuldades para fazer teste da Covid-19. Na manhã desta sexta-feira (04), o agendamentopara teste do coronavírus acabou em menos mais de 10 minutos no site da Fundação Municipal de Saúde (FMS). Ele foi aberto às 8h.



Clube do Servidor Municipal, na Zona Norte de Teresina, é um dos locais que está realizando teste de Covid-19 por agendamento. Foto: Assis Fernandes/ODIA

Segundo a FMS, diariamente, são disponibilizadas 140 vagas no Centro de Assistência exclusivo para servidores porque no local também há atendimento médico para outras áreas. Já nos Centros de Testagem são 200 para cada um dos quatros locais colocados à disposição da população.

A rapidez com que o agendamento terminou despertou críticas dos moradores da capital, já que mais pessoas têm buscado pelos testes. Foi o caso do fotógrafo Ednaldo Rodrigues, que tentou agendar o teste às 8h05 e já não tinha mais vagas. "Só tinha um dia disponível para agendamento, mas quando selecionava informava que não havia mais horário. Foi muito rápido", pontuou.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

A reportagem do Portal O DIA.com também tentou realizar o agendamento, mas já não restavam vagas.

Questionada, a Prefeitura de Teresina informou que as vagas ofertadas foram para população em geral e servidores do município que estão com sintomas gripais e que o sistema fica indisponível até as vagas serem preenchidas. Além disso, que tem investido de na assistência às pessoas com sintomas respiratórios no município.

Os locais para realização de testes por agendamento:

Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal do Piauí (SINTUFPI): Avenida Universitária, 661 – Ininga, na Zona Leste de Teresina

Clube do Servidor Municipal: Rua Minas Gerais, 1049 – Matadourom, na Zona Norte de Teresina

Ginásio Edmilson Jorge: Quadra 151 c/ Joaquim Nelson, Dirceu I, na Zona Sudeste de Teresina

Ginásio Poliesportivo Petrônio Sousa Vasconcelos: Rua Seis Res Maria Luiza Parente, 20 - Lourival Parente, na Zona Sul de Teresina

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no