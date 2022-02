Alagamentos em Teresina: “É água tomando o caminho natural dela”, explica especialista

Os casos de alagamentos registrados em Teresina que volta à tona com as primeiras precipitações do período chuvoso e já deixou duas vítimas fatais na capital é explicado pela negligência com os mais de 70 riachos presentes na zona urbana da cidade, defende a arquiteta e urbanista Thiscianne Pessoa.

A especialista explica que os alagamentos ocorrem nos locais onde a água busca seu caminho natural, mas que encontra obstáculos, como grandes construções. “A cidade foi crescendo e aterrando riachos e canalizando os riachos. O que a gente ver é a água tomando o caminho natural dela”, resume.

Thiscianne comentou que esses riachos que formam sub-bacias são fundamentais para o processo de drenagem urbana e são todos mapeados no Plano Diretor de Teresina, como é o caso da zona Leste, do Torquato Neto e do Lagoas do Norte, que são apontados como áreas mais críticas.

A especialista analisa que a solução para o problema se concentra em duas vertentes, que incluem as grandes obras tradicionais de drenagem e a ocupação sustentável. A primeira é de responsabilidade do poder público, enquanto a segunda precisa da efetiva colaboração da população, como, por exemplo, deixar o quintal dos imóveis permeável.

“Qualquer obra de drenagem é uma obra muito cara. A gente está falando de milhões em investimento. O município sozinho não é capaz. Ele precisa captar recursos, daí vem a necessidade de ter uma gestão municipal forte, organizada e com bom planejamento para iniciar o processo de captação de recurso junto ao governo federal”, afirma Thiscianne Pessoa.

Mortes

Em pouco mais de um mês, duas pessoas morreram devido os alagamentos registrados em diferente pontos de Teresina. No dia 1º de janeiro, o chefe de cozinha João Marcelo Santana Freitas, de 37 anos, seguia dirigindo um carro no bairro Satélite, quando foi arrastado pela força da água e caiu em um córrego.

Já na sexta–feira (04), a servidora da Prefeitura de Teresina Wana Sara Cavalcante Henrique teve o carro arrastado na avenida Homero Castelo Branco e caiu dentro de uma galeria . O corpo da mulher foi encontrada no domingo (06) já próximo ao rio Poti.

