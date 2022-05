Altos e Flamengo: HUT vai oferecer atendimento de urgência e emergência durante jogo

O Hospital de Urgência de Teresina (HUT), vinculado a Fundação Municipal de Saúde (FMS), está com um plano de ação para a partida entre Altos e Flamengo, que acontece neste domingo (01). De acordo com o documento, o hospital será destinado ao atendimento de urgência e emergência, se houver necessidade.

O HUT fica localizado a menos de um quilômetro do Estádio Albertão, e é o maior pronto atendimento público da região e possui um plano de contingência para atendimento a múltiplas vítimas em situação excepcional. “O Hospital de Urgência de Teresina está preparado para que todos os que tiverem necessidade sejam atendidos com rápida atuação em casos de acidentes”, assegura Fábio Marcos de Sousa, diretor-geral do HUT.

O plano de ação inicia a partir das 7h de domingo (01) e encerra às 7h de segunda(02) e inclui reforço de profissionais nas equipes assistenciais da urgência adulta e pediátrica, disponibilização de mais equipamentos e outras medidas para garantir rapidez e eficiência no socorro.

Além das medidas internas, o HUT manterá um canal direto com o corpo de bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para encaminhamento de vítimas no caso de alguma contingência. O HUT é a maior unidade pública de alta e média complexidade em traumatologia de urgência e emergência do estado. O hospital disponibiliza 313 leitos de enfermarias, 35 leitos de UTI adulto, 10 leitos intensivos infantil e 17 leitos críticos (semi-intensivos).

