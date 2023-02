Ambulantes esperam faturar até R$ 1.500 com vendas no Corso de Teresina

Foto: Emelly Caroline/O Dia

A manicure Elizângela Araújo é uma das vendedoras que está otimista com as vendas de cachorro-quente durante o Corso. “No início do evento é um pouco fraco, mas espero que melhore. Sempre venho e a última edição foi ótima. Espero que esse ano seja ainda melhor porque passamos dois anos sem vir”, destaca.

De acordo com a vendedora Vera Lúcia da Costa, que trabalha há 15 anos com a venda de produtos em eventos e festas, a expectativa é de que as vendas ultrapassem os R$ 1.500 durante o Corso. Por isso, dona Vera mobilizou toda a família para ajudar nas vendas.

Foto: Jorge Machado/O Dia

“Estávamos há dois anos parados, todo mundo parado, querendo se divertir e não podia. Eu espero que hoje seja maravilhoso, quero vender R$ 1.500, mas pode ser até mais, vai depender da população. Antes da pandemia era maravilhoso, a venda era muito boa, espero que esse ano se repita. Trouxe minha família inteira para ajudar”, revela.

Genivaldo Cruz, morador da cidade de Timon, decidiu apostar na venda de isopor para conseguir uma renda extra durante o Corso. “Eu trabalho como ambulante desde 1997, e hoje estou vendendo isopor. Cheguei agora, mas as vendas estão boas. Espero vender, pelo menos, uns R$ 200, com fé em Deus”, diz, esperançoso.

Foto: Jorge Machado/O Dia