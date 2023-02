Aos 77 anos, Dr. Pessoa volta a testar positivo para Covid-19

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, 77 anos, testou positivo para Covid-19. O anúncio foi feito na manhã deste domingo (19) pelo Palácio da Cidade através de comunicado oficial que afirmou que o gestor seguirá o isolamento domiciliar.

LEIA TAMBÉM: Covid-19: no Piauí, quase 300 óbitos pela doença não foram notificados entre 2021 e 2022

Dr. Pessoa apresentou sintomas da doença e foi submetido a teste que apresentou resultado positivo para a infecção pelo novo coronavírus. “O prefeito apresenta sintomas leves da doença e permanece em isolamento domiciliar onde recebe acompanhamento médico”, disse um trecho do comunicado.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

O gestor é vacinado com as quatro doses dos imunizantes contra a Covid. Em maio do ano passado, quando havia recebido duas doses, o prefeito já havia testado positivo para a doença. Antes, em abril de 2022, ele foi diagnosticado com dengue.

TERESINA VACINA COM IMUNIZANTE BIVALENTE

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) iniciou na última quinta-feira (16) a aplicação da versão bivalente da vacina contra a covid-19 (imuniza contra a cepa original e contra a Ômicron) em Teresina. O primeiro grupo contemplado foi o dos idosos e trabalhadores das instituições de longa permanência, iniciando pela Casa Frederico Ozanam.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no