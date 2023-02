Após acordo, Prefeitura de Teresina tem até amanhã para pagar empresas de ônibus

A Prefeitura de Teresina e os consórcios das empresas de ônibus chegaram a um acordo nesta quarta-feira (8) para o pagamento dos trabalhadores do transporte coletivo da capital. O acordo mediado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) foi uma solução para o pagamento de motoristas e cobradores referente ao mês de fevereiro.

De acordo com os termos acertados, a prefeitura deverá repassar até esta quinta-feira (9) o valor de R$ 1,5 milhão para que as empresas efetuem o pagamento dos salários até a próxima sexta-feira (10). O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Piauí (Sintetro) se comprometeu suspender a possibilidade de paralisação neste mês.

"Depois de um longo debate, com ponderações das empresas, dos trabalhadores e da Prefeitura de Teresina, restou acordado que a Prefeitura, por meio da Strans, transferirá a quantia total de R$ 1,5 milhão, até o dia 09 de fevereiro, para que as empresas efetuem o pagamento do saldo de salário de todos os trabalhadores", disse o procurador do Trabalho Edno Carvalho Moura, que mediou o acordo.

Motorista e cobradores realizaram paralisação na última segunda-feira (6) em protesto contra o atraso salarial. O movimento teve início às 4h da manhã e seguiu até às 8h30, quando os ônibus voltaram a circular. O Sintetro alegou o atraso no pagamento salarial, a instabilidade do sistema de transporte e falta de reajuste nos vencimentos.

"Nem o Setut e nem a Prefeitura deram um posicionamento e nós estamos com um salário de 2019. Tivemos uma reunião com Tribunal Regional do Trabalho (TRT), mas a PMT não participou. E o Setut disse que só pode dar alguma proposta mediante resposta da Prefeitura, só que ninguém se manifesta", conta Edilane Sousa, vice-presidente do Sintetro, no dia da paralisação.

