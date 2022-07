Após furto, Cáritas Teresina lança campanha para arrecadar doações e manter projetos

Na manhã do último domingo (10), a sede da Cáritas de Teresina sofreu um furto. E durante a ação, os bandidos levaram os computadores, caixa de som, impressora, data show e vários instrumentos de trabalho dos funcionários, impossibilitando que a organização que vive de doações, possa executar o seu trabalho.

Impossibilitados de trabalhar após o ocorrido, a organização lançou a Campanha “Estenda a mão e faça a diferença”. De acordo com a Lucineide Rodrigues, coordenadora executiva da Cáritas Teresina, o principal objetivo da campanha é recuperar os objetos perdidos. “Todos os nossos equipamentos foram roubados. Essa campanha que está sendo divulgada é para tentar recuperar o que foi perdido em forma de doações, onde as pessoas vão se solidarizar com a causa doando ou uma quantia em dinheiro ou até mesmo algum equipamento”, destacou.

A Cáritas Arquidiocesana de Teresina foi alvo da ação de criminosos neste final de semana - (Foto: Arquidiocese de Teresina)



O boletim de ocorrência foi registrado ainda no domingo após o furto, e a ação segue sob investigação. Esta não é a primeira vez que a sede da entidade é alvo de criminosos. No entanto na ação deste final de semana, o prejuízo foi bem maior em relação às situações anteriores.

A sede da Cáritas Arquidiocesana de Teresina não possui câmeras de vigilância. A Polícia Militar foi acionada pelos funcionários assim que eles perceberam o roubo e a Polícia Civil também esteve no local para fazer a perícia e tentar chegar à identidade dos suspeitos através de impressões digitais. O caso foi repassado ao Distrito Policial que atende à região da Avenida Frei Serafim.



Como participar da campanha:

Para os interessados em colaborar com a causa, o principal canal de doação é através do PIX:06.865.166/0001-57, Conta Banco do Brasil, agência: 44-2, C/C:30.9220-8. Para maiores informações ou dúvidas, pode entrar em contato com a coordenadora executiva, Lucineide Rodrigues, ou com a assessora técnica de proteção Luciana Fontes por meio dos telefones (86) 99917-8686 ou (86) 99972-0911.

