Bandidos invadem sede da Cáritas Arquidiocesana de Teresina e roubam equipamentos

Bandidos invadiram a sede da Cáritas Arquidiocesana de Teresina na manhã deste domingo (10) e roubaram cerca de R$ 50 mil em equipamentos. Os criminosos levaram computadores, notebooks, datashows, impressoras, máquinas fotográficas e caixas de som. Sem estes aparelhos, o trabalho realizado pela entidade fica inviabilizado.



A Cáritas atua nas cidades que compreendem a Arquidiocese de Teresina, favorecendo as pessoas mais pobres e necessitadas. Atualmente, a entidade está à frente de ações sociais como o Projeto Juventude Empreendedora/Escola de Culinária Pimenta do Reino, o Assentamento 08 de Março, na Chapadinha Sul; e o acompanhamento aos Abrigos dos Indígenas Migrantes Refugiados da Venezuela.

Localizada no Centro Pastoral Paulo VI, na Avenida Frei Serafim, esta não é a primeira vez que a sede da entidade é alvo de criminosos. No entanto na ação deste final de semana, o prejuízo foi bem maior em relação às situações anteriores. É o que explica a coordenadora executiva da Cáritas Arquidiocesana, Lucineide Rodrigues.



A Cáritas Arquidiocesana de Teresina fica localizada no Centro Pastoral Paulo VI - Foto: Reprodução/Google Maps

“Só ficaram os papéis e os armários e o nosso trabalho ficou totalmente inviabilizado, porque a gente precisa dos equipamentos que foram roubados para os escritórios funcionarem, precisamos deles para trabalhar com as comunidades, com as crianças e com os adultos. Não sabemos ainda o que vamos fazer, mas estamos pensando em começar uma campanha, porque a Cáritas sobrevive de doações e projetos específicos. Esses produtos, a gente já tinha conseguido eles com dinheiro de outro projeto”, relata Lucineide.

Até o momento não se sabe quem nem quantas pessoas teriam praticado o roubo, mas a coordenação da Cáritas acredita que quem quer que fosse, tinha apoio logístico e algum veículo. “Para eles poderem levar tudo, precisa de um carro. Eram equipamentos pesados que não davam para serem carregados à pé naquela quantidade”, diz a coordenadora.

A sede da Cáritas Arquidiocesana de Teresina não possui câmeras de vigilância. A Polícia Militar foi acionada pelos funcionários assim que eles perceberam o roubo e a Polícia Civil também esteve no local para fazer a perícia e tentar chegar à identidade dos suspeitos através de impressões digitais. O caso foi repassado ao Distrito Policial que atende à região da Avenida Frei Serafim.

Doações

A Cáritas Teresina sobrevive basicamente de doações. Quem estiver interessado em colaborar, pode fazê-lo através do PIX 06865166000157.

