Após mais de quatro anos em obras, Viaduto da Tabuleta será entregue amanhã (27)

Finalmente o Viaduto da Tabuleta será entregue à população teresinense! Após mais de quatro anos de trabalhos na região, o elevado será inaugurado neste sábado (27), pela Prefeitura. A obra começou no início de 2018 e recebeu cerca de R$25 milhões em recursos, parte deste valor por convênio com a Caixa Econômica Federal, financiamento e também teve contrapartida da Prefeitura de Teresina.

Deste valor total, R$ 4,9 milhões foram aplicados somente na reta final, com recursos do FGTS. O viaduto da Tabuleta liga a Avenida Henry Wall de Carvalho à Barão de Gurguéia, duas importantes vias da zona Sul da cidade por onde trafegam milhares de veículos diariamente. O novo elevado deve reduzir os constantes congestionamentos da região, sobretudo nos horários de pico.

Inicialmente, a entrega do elevado estava prevista para 2019. Porém, sem conseguir cumprir os prazos, a obra ficou parada. A construção esteve paralisada desde o início da gestão de Dr. Pessoa e foi retomada somente em abril deste ano. A promessa do chefe do executivo municipal seria de entregar o viaduto finalizado no dia 16 de agosto, Aniversário de Teresina. Porém, o próprio secretário da SAAD Sul Juca Alves, afirmou que não seria possível realizar a entrega no dia 16, remarcando a inauguração oficial para o dia 27.

Viaduto receberá o nome de Firmino Filho

Conhecido popularmente como Viaduto da Tabuleta, o elevado traz no nome oficial uma homenagem ao ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho. O projeto de lei, de autoria do vereador Paulo Lopes (PSDB), foi aprovado por unanimidade em sessão plenária no dia 18 de maio deste ano. “Essa homenagem é singela, porém justíssima a esse homem que dedicou sua vida a Teresina”, escreveu na época o vereador nas redes sociais.

