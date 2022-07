Após ser confundido com assaltante, homem tem moto e celular roubados em parada de ônibus

Um homem não identificado diz que teve a moto e o celular roubados após ser confundido com um assaltante em uma parada de ônibus em frente a um shopping de Teresina. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (27).



Em boletim de ocorrência registrado na Polinter, a vítima relata que havia negociado a venda de um celular pelo Facebook e, ao chegar ao local combinado com o suposto comprador, foi confundido com um assaltante, momento em que pessoas que estavam na parada de ônibus iniciaram as agressões.

O vídeo que mostra populares agredindo a vítima repercutiu nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que três homens batem no homem que está no chão, entre eles uma pessoa com colete de mototaxista. No canto da imagem é possível ver outro homem de camisa cinza e bermuda subindo na moto da vítima e se evadindo do local.

Após as agressões, a vítima ainda chegou a ser conduzida à Central de Flagrantes de Teresina, mas foi liberada pela polícia. Em seguida, ele procurou Polinter para registrar um boletim de ocorrência comunicando o roubo da motocicleta, uma Honda 125 Fan de placa NHY-4771, e do celular, um Xiaomi Redmi Note 8.

