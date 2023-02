ARSETE divulga edital de estágio em Teresina com bolsa de R$ 624; veja como participar

A Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina (ARSETE) lançou, nesta quinta-feira (02), o edital para o processo de seleção de estagiários. São quatro vagas destinadas a estudantes da área de Direito, Comunicação Social, Administração e Engenharia (Civil, Sanitarista ou Ambiental).

Para se candidatar, é necessário ter cursado pelo menos 50% da graduação e estar vinculado a instituições públicas ou privadas, regularmente matriculado e com frequência efetiva. A jornada de atividades será de 4 horas diárias e 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, com bolsa-auxílio no valor de R$ 624.

O resultado do processo seletivo deve ser publicado no dia 20 de março e a convocação dos aprovados tem início a partir do dia 21/03/23.



Segundo o administrador André Pacheco, analista de Regulação da ARSETE, o estágio é uma peça fundamental na preparação do estudante. “Dentro do processo de formação dos cursos de graduação, o estágio é a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos durante a faculdade. A experiência possibilita ao aluno conhecer mais sobre a profissão que deseja seguir, além de aumentar sua rede de contatos e promover o amadurecimento para a futura entrada no mercado de trabalho”, afirma

“A equipe da Agência dará todo o suporte e orientações necessárias no desenvolvimento das atividades. A remuneração serve para custear as despesas realizadas com o transporte e deslocamento para a Agência”, conclui André Pacheco.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre os dias 7 e 10 de fevereiro, através do email [email protected]. Será necessário identificar o nome e curso no campo “assunto”, anexando os documentos listados abaixo, no formato PDF:

Ficha de inscrição; Comprovante de matrícula do curso para o qual a vaga exige; Histórico escolar atualizado com identificação do Coeficiente de Rendimento Escolar/Índice de Rendimento Acadêmico; Curriculum Vitae.

Confira as vagas:

Direito: 2 vagas + cadastro de reserva;

Administração 1 vaga + cadastro de reserva;

Comunicação Social: 1 vaga + cadastro de reserva;

Engenharia – Civil, Sanitarista ou Ambiental: cadastro de reserva

