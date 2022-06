Árvore cai e atinge fiação elétrica na praça Rio Branco, no Centro de Teresina

Uma árvore antiga caiu, na noite desta quinta-feira (02), na Praça Rio Branco, Centro de Teresina. Segundo comerciantes que trabalham próximo ao local, a queda teria ocorrido por volta das 20h, quando choveu na capital. Com a queda, parte da fiação elétrica quebrou, danificando, inclusive, um poste da rede elétrica.

Foto: Isabela Lopes/O Dia

Uma equipe da Superintendências de Ações Administrativas Descentralizadas Norte (SAAD Norte) chegou ao local por volta das 8h desta sexta-feira (03) para fazer a remoção da árvore.

A comerciante Rosemar Reis explica que a árvore não sabe apresentava sinais que pudesse cair. "Nós estávamos sentados embaixo dessa árvore ontem e não notamos nada. Por sorte ela caiu à noite, quando não tinha ninguém na rua. E ainda bem que caiu em direção à rua, porque se tivesse pendido para o outro lado, teria caído em cima da banca de revistas e o prejuízo seria grande", disse.

Foto: Isabela Lopes/O Dia



Jailson Soares, assessor da Prefeitura de Teresina, esteve pessoalmente no local para acompanhar a retirada da árvore da via pública. De acordo com ele, o Oiti que tombou apresentava foco de cupim, o que teria fragilizado a raiz da planta.

"Nós sempre fazemos uma vistoria nas árvores, mas vamos intensificar após essa queda, fazendo a poda, se necessário", comentou.