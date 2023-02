Atendimentos podem crescer até 20% no Carnaval, projeta HUT

O número de atendimentos a feridos nesse período de Carnaval deve crescer 20% em comparação com outras época do ano, projeta a direção do Hospital de Urgência de Teresina (HUT). A estimativa é feita levando em consideração os registros dos anos anteriores da folia de momo em todo o estado.



Os principais atendimentos nesse período incluem vítimas de acidentes de trânsito, principalmente envolvendo motocicletas, ferimentos por facas e armas de fogo e traumas por quedas. No geral, as entradas nesta época estão relacionadas ao uso abusivo de álcool, segundo o Ítalo Costa, diretor técnico do HUT.

Foto: Arquivo / O Dia

Uma das preocupações do hospital é a demanda por bolsas de sangue, que cresce nos atendimentos durante feriados prolongados. A direção diz que precisou se programar com um estoque maior para garantir o atendimento desses pacientes. O HUT possui o protocolo de transfusão maciça, modalidade indicada para hemorragias, traumas, acidentes, agressões por arma de fogo, arma branca.

CARNAVAL TRANQUILO

Um balanço do comando da Polícia Militar do Piauí aponta que as festividades de Carnaval na região Sul do Piauí aconteceram dentro da normalidade e sem ocorrências graves durante esse final de semana. O efetivo da PMPI foi reforçado em municípios com tradição de eventos carnavalescos no Sul do estado .



