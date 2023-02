Carnaval no Sul do Piauí acontece de forma tranquila, avalia Polícia Militar

Um balanço do comando da Polícia Militar do Piauí aponta que as festividades de Carnaval na região Sul do Piauí aconteceram dentro da normalidade e sem ocorrências graves durante esse final de semana. O efetivo da PMPI foi reforçado em municípios com tradição de eventos carnavalescos no Sul do estado .

FLORIANO

Em Floriano, o Carnaval concentrou os foliões na Avenida Bucar Neto, no centro da cidade, no último sábado (18). O evento ocorreu dentro da normalidade e sem ocorrências de maior potencial ofensivo. A PMPI afirmou que a presença de guarnições foi ampliada também para os bairros do município.

Foto: Divulgação / SSP

PICOS

Em Picos, o primeiro dia de Carnaval também foi marcado por tranquilidade no evento que ocorreu no Estádio Municipal Helvídio Nunes de Barros Araújo, no sábado (18).

ÁGUA BRANCA

No sábado (18), em Água Branca, o Carnaval aconteceu na Arena Oca Bar, centenas de foliões curtiram a noite. Ocorrências também não foram registradas.

Ao todo, 1.700 policiais foram enviados para o interior do Piauí para reforçar o efetivo do policiamento ostensivo nos municípios do Norte e Sul do estado. No Corso de Teresina, 1.300 policiais das diferentes forças de segurança estiveram na avenida . O balanço foi de cinco prisões e nenhuma ocorrência grave na capital.

