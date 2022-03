Aumento de trotes prejudica atuação da Defesa Civil de Teresina

O atuação da Defesa Civil de Teresina na retirada de famílias de áreas de risco por conta das chuvas tem sido prejudicado por conta de trotes que os contatos telefônicos do órgão recebem diariamente. As equipes de resgates já chegaram a ser descoladas para locais que não estão precisando da ajuda.

Leia também: SAMU recebeu dois trotes por semana durante a pandemia em Teresina

Na noite dessa segunda-feira (7), com a cheia do Rio Poti, residências no bairro Cristo Rei e na Curva São Paulo entraram em zona de perigo e precisaram do atendimento da Defesa Civil, porém, os trotes causaram confusão no momento do socorro às famílias que estavam precisando da ajuda.

“Ontem a noite teve muito trote. A gente pede para que essas pessoas não façam isso. Com uma brincadeira dessa você pode ser que uma família pode perder um ente querido. Não passe trote. Isso pode prejudicar uma família que está precisando de ajuda”, disse ao O DIA o gerente de operações da Defesa Civil, Marcos Rolf.

Marcos Rolf, gerente de Defesa Civil de Teresina - Foto: Maria Clara Estrêla/O Dia



Ele alertou que um grande volumes desses trotes são realizados por crianças. “Muitas vezes são crianças. Os pais devem verificar se as crianças estão fazendo isso através do celular. Muitas vezes a gente se desloca para um local que não existe, que é um trote”, orientou. O contato da Defesa Civil é 199 e funciona 24h.

Alagamentos

Mais 33 famílias precisaram deixar suas casas e seguir para abrigos depois que as chuvas que atingem Teresina elevaram o volume do Rio Poti em mais de seis metros. Segundo a Defesa Civil, se aproxima de 500 o número de famílias desabrigadas desde o início do ano na capital.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no