Avenida Frei Serafim será interditada para a Caminhada da Fraternidade a partir das 16h

Devido a 27ª Caminhada da Fraternidade, que acontece neste sábado (11), a Prefeitura de Teresina, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), irá interditar a área do entorno do Adro da Igreja São Benedito, a partir das 16h, e, em seguida, a Avenida Frei Serafim, a partir das 17h.



O evento inicia às 16h30 com a Santa Missa, no Adro da Igreja São Benedito. O público aguardado para o evento pelos realizadores é de 70 mil pessoas. Na madrugada deste sábado, criminosos roubaram os cabos de energia da Igreja de São Benedito. Apesar do susto, a Caminhada está mantida.



A interdição da Avenida Frei Serafim e da Ponte Juscelino Kubitschek (Ponte da Frei Serafim) será nos dois sentidos, Leste/Oeste e Oeste/Leste, interdição total da via.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Trajeto

Depois de sair pela Avenida Frei Serafim, a caminhada segue pela Ponte da Frei, dando a volta pela alça da ponte Juscelino Kubitscheck e seguindo pela Avenida Raul Lopes, passando em frente ao shopping e finalizando na Arena do Teresina Shopping. A Caminhada termina na Avenida Raul Lopes, e, por esse motivo, as alças de acesso à ponte também serão interditadas.



“A interdição será total nas avenidas Frei Serafim e no trecho da Raul Lopes, próximo ao Teresina Shopping. Estaremos com nossos agentes de trânsito nas duas avenidas, ao longo do percurso para dar um apoio para a ação, para garantir a segurança de todos no trânsito. Na medida em que a caminhada for passando, as áreas interditadas serão liberadas”, explicou a gerente de Operações e Fiscalização no Trânsito da Strans, Carla Sales.



A gerente alerta aos condutores para que evitem circular nessas áreas para evitar problemas. “Os condutores que quiserem se deslocar da zona Leste e Sudeste para o Centro devem utilizar a Ponte Wall Ferraz ou a Ponte Anselmo Dias”, finalizou.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PMT