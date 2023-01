Bairros da zona Leste de Teresina ficam sem água após chuvas

Alguns bairros da zona Leste de Teresina estão sem água, na manhã desta quarta-feira (18), após a queima de equipamentos em um dos sistemas. A Águas de Teresina informou que isso ocorreu devido às chuvas que caíram durante a madrugada e à falta de energia.



A concessionária já está realizando a troca dos materiais e a previsão é que o abastecimento na região seja restabelecido por volta das 14h. A empresa pede a compreensão de todos e destaca que casos emergenciais devem ser comunicados pelo 0800 223 2000.



(Foto: Reprodução/Pixabay)

As chuvas que caíram na noite de terça (17) e na madrugada afetaram parte da rede de energia da Avenida Pires de Castro, no Centro de Teresina. Na manhã de hoje, a fiação ainda estava no chão, o que atrapalhou o trânsito e congestionou a via durante as primeiras horas. Informações iniciais apontam de que, além das chuvas e dos fortes ventos, um caminhão teria passado e arrancado outros fios.

