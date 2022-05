Teresina registra quarta morte por dengue; sexto óbito no Piauí

A cidade de Teresina registrou a quarta morte por dengue em 2022. A vítima era um homem de 38 anos, que faleceu na manhã da última segunda-feira (18) em um hospital municipal da Capital. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (20) pela Fundação Municipal de Saúde (FMS).

No Piauí, já foram registradas seis mortes em decorrência da doença, sendo cinco confirmadas. O óbito que aguarda confirmação é de um bebê de apenas 1 ano e 8 meses, que deu entrada no Hospital Geral do Buenos Aires, zona Norte da Capital. A amostra foi coletada pelo Laboratório Central do Piauí (Lacen).

Casos em 2022

A primeira vítima da dengue em 2022 foi um rapaz de apenas 19 anos que estava internado em uma unidade da rede pública da Capital. A segunda vítima foi uma criança de apenas 9 anos.

O terceiro óbito foi registrado na última quarta-feira (13). A vítima era uma mulher de 45 anos, que veio a óbito em um hospital público de Teresina. De acordo com a Fundação Municipal de Saúde (FMS), a paciente apresentava várias comorbidades e isso pode ter contribuído para complicações em seu quadro.

Ontem (19), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) confirmou mais um óbito em decorrência da dengue. Uma adolescente de 17 anos estava internada no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda), em Parnaíba. Ela não resistiu às complicações da doença e morreu no último domingo (17).

De acordo com o boletim da Diretoria de Vigilância em Saúde da FMS, até o dia 18 abril foram notificados 2.031 casos suspeitos de dengue na capital, dos quais 895 já foram confirmados e quatro foram a óbito. Além disso, a cidade já registra 74 casos confirmados de chikungunya e seis casos confirmados de zika.

