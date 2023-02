Cadela amarrada em telhado na zona sul de Teresina não sofria maus-tratos, afirma Polícia

Um vídeo divulgado nas redes sociais onde uma cadela estaria, supostamente, sofrendo maus-tratos, gerou um mal entendido entre as autoridades responsáveis. Nas imagens, é possível ver o animal preso por uma corda que estava amarrada no telhado de uma residência na zona Sul de Teresina. De acordo com o delegado Willame Moraes, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, o vídeo não condiz com a realidade.

Isso porque, de acordo com o levantamento da polícia, a cadela não estaria sofrendo maus tratos, o que foi constatado após exame veterinário. Além disso, o animal não ficou amarrado por muito tempo, uma vez que seu dono teria saído por alguns minutos para adquirir uma nova coleira à cadela, que teria arrebentado a antiga.

As imagens foram feitas por uma vizinha da residência na quinta-feira (02) que, após realizar a denúncia, acabou constatando que a cachorra não latiu por muito tempo e que a denúncia teria sido um equívoco.

O delegado Willame aponta que o homem não chegou a ser preso em flagrante, tendo em vista que, quando a polícia chegou ao local, o dono do animal "não estava mais em estado flagrancial". “Foram examinados dois pontos: o Direito Material e o Direito Processual. Em ambos os casos não caberia a prisão em flagrante", diz Willame Moraes.

Ainda assim, o delegado ressalta que o caso não vai ser arquivado. “O inquérito vai ter sua continuidade e vai ser remetido à Justiça. Todas as informações serão encaminhadas ao Poder Judiciário, que dará a palavra final”, afirma.

Entenda

Na tarde desta quinta-feira (02), um homem foi detido após amarrar uma cadela no telhado de uma residência, no bairro Lourival Parente, zona Sul de Teresina. O caso foi relatado por uma vizinha, que filmou e denunciou aos protetores de animais. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e o Batalhão da Polícia Militar do Piauí foram até o local e resgataram a cachorra. O homem e a vizinha foram conduzidos à delegacia e prestaram depoimentos.

