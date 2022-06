Caminhada da Fraternidade: meta é vender 10 mil camisas; 2 mil ainda estão disponíveis

No próximo sábado (11), a Caminhada da Fraternidade voltará as ruas de Teresina, após dois anos sem ser realizada presencialmente. E a venda das camisas segue sendo realizada pela Arquidiocese de Teresina, que estima vender cerca de 10 mil desses itens. E há três dias do evento, 2 mil camisas ainda estão disponíveis. Cada uma pode ser comprada no valor de R$ 25,00.

Padre Isaías Pereira, coordenador da CF, destacou que o valor arrecadado com a aquisição das camisas da Caminhada da Fraternidade é destinado às causas sociais que a Ação Social Arquidiocesana (ASA) abraça. “Nesse ano, optamos pela venda apenas da camisa para deixar o valor mais acessível, tendo em vista que percebemos que os outros produtos que antes eram disponibilizados sofreram uma alta no custo de produção. Foi uma decisão pensada para que esse valor não fosse repassado para o nosso kit e, consequentemente, para as pessoas que desejam participar”, explicou.

A 27° Caminhada da Fraternidade será realizada com algumas novidades em relação aos anos anteriores. Antes realizada nas manhãs de domingo, esta edição vai acontecer na tarde de sábado (11/06), com concentração prevista para às 16h, no adro Igreja de São Benedito.

Após a missa, terá início o percurso que seguirá até a Arena do Teresina Shopping, onde os caminheiros poderão participar do show com a banda católica Colo de Deus. Mais informações sobre a Caminhada da Fraternidade estão disponíveis no perfil oficial do evento (@caminhadadafraternidade), no Instagram.

