Caminhada da Fraternidade reúne cinco mil pessoas em Teresina

A 27ª Caminhada da Fraternidade 2022, que aconteceu neste sábado (11), marcou o retorno da celebração de maneira presencial, após dois anos de pandemia da Covid-19. O evento, que se concentrou no Adro da Igreja de São Benedito, seguiu pela Avenida Frei Serafim, até o estacionamento do Teresina Shopping.



O evento, realizado pela Arquidiocese de Teresina, reuniu centenas de fiéis, que acompanharam a missa celebrada pelo Arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito. Durante a celebração, o clérigo, chamou atenção para o tema deste ano: "Alegria, nossos passos cheio de amor", destacando a participação da população nesta festa, e que a caminhada marca, também, sua trajetória como arcebispo da Capital.

“Que nós possamos nos ver, com o lema desta caminhada. Caminhemos com amor, para que, caminhando com Deus, nossa fraternidade aconteça. Há 10 anos que eu participo deste ato. Eu já sabia que isso existia em Teresina, mas só participei a primeira vez em 2012, completando hoje 10 anos, e a gente sente que não era uma euforia do momento, era, de fato, uma convicção”, disse.

A design de produtos, Daniele Faria de Oliveira (39), participou pela primeira vez da Caminhada da Fraternidade. Ela estava acompanhada das duas filhas, Maria Alice e Emanuele, e dos pais Edmar e Rita. “Meus pais me chamaram para vir participar e eu sei que todo dinheiro arrecadado irá ajudar muitas pessoas. Gostamos de fazer o bem e essa campanha representa isso”, falou.

O Padre Isaías Pereira, coordenador da Caminhada da Fraternidade em 2022, cita que, ver essa multidão reunida demonstra como o evento tem um um lugar especial nos corações dos teresinenses. “Isso nos impulsiona a seguirmos em frente, a não desistirmos e continuarmos com a nossa caminhada. O único sentimento agora é de alegria de um recomeço”, disse.





O vigário geral da Arquidiocese de Teresina, Padre Tony Batista, demonstrou sua alegria em ver centenas de fiéis presentes na celebração. “Eu estou escandalosamente feliz de voltar à avenida, de ver meus amigos, de saber que a esperança espalhou o cheiro no ar. É bonito demais ver o nosso povo voltando com calor e alegria. Teresina está com cheiro de esperança no ar”, ressaltou.

O comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM), capitão Lourival, estima que cerca de cinco mil pessoas compareceram à Caminhada da Fraternidade, que não registrou nenhuma ocorrência. “Foi tudo tranquilo, fazendo jus ao evento”, pontuou.



