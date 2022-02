Carnaval: confira onde fazer testes de covid-19 durante o feriado

De acordo com a Fundação Municipal de Saúde (FMS), durante o feriado de Carnaval, que acontece entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, os Centros de Testagem Covid estarão fechados em Teresina. Para realizar testes de antígeno, a população deve se dirigir às Unidades Básicas de Saúde (UBS) exclusivas para atendimento de síndromes gripais. O funcionamento dos Centros de Testagem só serão retomados na quinta-feira (03).

Os testes, assim como os atendimentos de casos de covid-19 e síndromes gripais, poderão ser realizados em quatro UBS: na zona Norte, o atendimento será feito na UBS Real Copagre; na zona Leste as pessoas podem procurar atendimento na UBS Planalto Uruguai; na zona Sudeste o atendimento é feito na UBS Gurupi e na zona Sul o atendimento é na UBS Parque Piauí. Esses locais funcionam das 7h às 19h.



Foto: Rodrigo Balladares M. /Fotos Públicas

Já as urgências e emergências dos hospitais, maternidades e Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) da rede pública de Teresina funcionarão normalmente entre 28 de fevereiro e 2 de março. Assim como eles, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) mantém abertos diversos serviços considerados essenciais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) funciona normalmente no feriado com médicos reguladores, operadores de rádio e telefonistas auxiliares de regulação médica. O Hospital de Urgência de Teresina (HUT) também funcionará normalmente. Já o Laboratório Raul Bacellar estará em funcionamento para atender as demandas da rede hospitalar.

O serviço de saúde mental segue em funcionamento no CAPS III Sul, que é um serviço ambulatorial de atenção contínua, funcionando durante 24 horas diariamente, incluindo feriados e finais de semana, com atendimento da rede de cuidados em saúde mental no âmbito do seu território.



As equipes da Vigilância Sanitária estarão em ação em blitz noturnas para fiscalizar o cumprimento do decreto estadual relativo às aglomerações. Já a equipe do Centro de Zoonoses estará de plantão para recolhimentos e atendimentos, bem como para administração da vacina contra a raiva.

Por conta do ponto facultativo, as demais Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a parte ambulatorial dos hospitais (marcação de consultas e exames) só voltam a funcionar na quinta-feira (03). O Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo, por fazer parte da rede de atendimentos ambulatoriais, só funciona até amanhã, 25, e volta a atender normalmente no dia 03 de março. O setor administrativo da Fundação Municipal de Saúde funciona até às 13h30 do dia 25, e volta na quinta-feira (03).