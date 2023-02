Carnaval em Teresina: Veja os blocos que encerram a folia nesta terça (21)

O Carnaval em Teresina chega ao quarto e último dia nesta terça-feira (21). No encerramento da folia de momo, quatro bloco saem às ruas animando os foliões na capital e também na zona rural.

Nessa segunda-feira de Carnaval, 13 blocos tomaram as ruas da capital piauiense reunindo e brindando os foliões com muita alegria e disposição. Dentre as festividades, destacam-se algumas das mais tradicionais de Teresina neste período.

Na Avenida Principal do Saci, foliões se reuniram para o tradicional Bloco do Paçoca. São 30 anos tomando as ruas da zona Sul da capital guiados pelo samba e a inclusão.

Já na zona Norte de Teresina, o grito da folia ficou por conta do tradicional Bloco Vaca Atolada. Depois de dois anos, a alegria voltou a tomar conta das ruas do bairro Matinha. Os foliões percorreram a Rua Alameda Parnaíba e vias adjacentes no já conhecido desfile pelo bairro.

A animação dos blocos na capital teve início no sábado de Carnaval. Neste ano, foram mais de 30 blocos que garantiram a folia no centro e nos bairros de Teresina.

