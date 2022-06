Casa de acolhimento para famílias migrantes é inaugurada em Teresina

Teresina agora dispõe de um local para acolhimento provisório de migrantes, pessoas em situação de rua, desabrigados por abandono e pessoas em curso. A Casa de Passagem do Migrantes foi inaugurada pelo Governo do Estado em parceria com o poder Municipal nesta quinta-feira (02), no bairro Memorare, na zona Norte de Teresina e já irá receber 14 famílias indígenas venezuelanas.

(Foto: Reprodução/Governo do Piauí)

A casa de passagem fica em um prédio onde funcionava a Unidade Escolar Anita Gayoso e passou por uma série de melhorias para prestar atendimento às famílias. A unidade é ligada à Secretaria Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos (Sasc) e faz parte do Programa de Atendimento ao Migrante.

O local oferece acolhimento imediato e emergencial e tem capacidade para receber até 50 usuários. A partir de segunda-feira, (06), às famílias cadastradas serão transferidas dos abrigos para a Casa de Passagem do Migrante. Poderão fazer uso dos serviços de acolhimento famílias em caráter de migração e que estiverem de acordo com as exigências do programa, tais como: estarem cadastradas no CadÚnico pela gestão municipal ou em atendimento nos abrigos municipais de migrantes. O recebimento das famílias na casa de passagem será somente por meio de encaminhamento escrito pela equipe técnica municipal.

As famílias ainda serão consultadas se desejam ou não participar do programa que será executado na casa de passagem, que incluirá cursos profissionalizantes e tratamento de saúde e inserção das crianças na escola e ensino de jovens e adultos (EJA). A adesão é o critério principal para que a mesma possa residir na casa de passagem. Ademais, o local terá normas pré-estabelecidas que será socializada no momento da adesão ao programa

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no