Teresina abre processo seletivo para professores; confira vagas e edital

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) divulgou, nesta quarta-feira (01), o edital do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto. O objetivo da seleção é contratar 220 docentes que atenderão as necessidades mais urgentes das unidades de ensino da Rede Municipal ainda neste ano letivo.

As vagas que estão sendo ofertadas são para professores do Segundo Ciclo (anos finais do Ensino Fundamental – 6° ao 9° ano) e Formação de Cadastro de Reserva para os cargos de professor do Primeiro Ciclo (Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental – 1° ao 5° ano), além de professor de Matemática do 6° ao 9° ano.

O Processo Seletivo Simplificado é de caráter eliminatório e classificatório e acontecerá por análise curricular. Serão avaliados títulos, experiência profissional no exercício da docência e cursos de aperfeiçoamento em educação.

De acordo com o edital, 20% das vagas existentes e do cadastro de reserva são destinadas para negros e 5% para pessoas com deficiência.

As inscrições serão gratuitas, no período de 8 a 15 de junho, no site da Semec. A homologação do resultado final está marcada para o dia 15 de agosto.

Com informações da Semec