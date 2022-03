O número de casos de dengue em Teresina triplicou, na comparação entre os primeiros meses de 2021, com os de 2022. É o que revela um levantamento da Diretoria de Vigilância em Saúde da Fundação Municipal de Saúde (FMS). Nos três primeiros meses do ano passado, foram notificados 133 casos. Até agora, neste ano, 382 casos já foram identificados pelos órgãos de saúde da capital.

Só neste último sábado (12) e domingo (13), 30 pessoas estavam internadas nos hospitais de Teresina por causa da doença. Um terço, são crianças. Para a diretora de vigilância sanitária da FMS, o número é bem maior do que as notificações registradas.

"Nós acreditamos que é muito mais do que isso. Por que as pessoas só procuram o sistema de saúde, público ou particular, se está se sentindo muito grave. Passamos dois anos, 2020 e 2021 com poucos casos. Agora, a situação é muito grave”, diz Amariles Borbda. De acordo com ela, Teresina vive um surto de dengue e o início de uma epidemia da doença. “Pelo que a curva demonstra, temos esse cenário. Se temos três meses mais casos do que há um ano, esse aumento de caso é epidemia”, afirma.



Amariles Borba é diretora de Vigilância em Saúde da FMS - Foto: Assis Fernandes/O Dia

A diretora de vigilância em Saúde da FMS pede a colaboração da população na prevenção ao Aedes aegypti, transmissor da Dengue. É preciso ficar atento aos focos do mosquito em locais de água parada dentro das residências como pneus, garrafas e vasos de plantar, sobretudo neste período chuvoso. Amariles Borba faz um apelo. “Teresina tem mais de 320 mil residências. Como a FMS pode dar conta de examinar esses locais todos? Precisa haver uma cooperação da população no sentido de não criar o mosquito", diz.

De acordo com ela, Teresina vive um surto de dengue e o início de uma epidemia da doença, uma vez que o número de casos no começo deste ano em relação ao mesmo período de 2021 aumentou em três vezes. Isso exige ainda mais atenção e cuidado por parte da população.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

A recomendação das autoridades em saúde é que a pessoa procure imediatamente atendimento médico se sentir dor no corpo, febre, dor abdominal e tontura. É importante lembrar que o vírus da dengue, transmitido pelo Aedes aegypti, atua bastante no fígado provocando uma inflamação deste órgão (hepatite). É essencial beber bastante água também.

“Hidrate, hidrate e hidrate. E tem que urinar transparente feito a água que bebe. Então se você está com dor no corpo, dor abdominal, e se quando está deitado e levanta, o mundo roda, por favor procure um serviço de saúde e leve junto uma garrafa com água para ir bebendo no caminho. Temos encontrado muitos casos graves e isso só mostra que o vírus está fazendo a festa no nosso corpo”, explica Amariles

