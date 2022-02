Casos de síndromes gripais caem 45% em Teresina

O grande número de casos de síndromes gripais registrados em Teresina desde o início do ano caiu certa de 45% na última semana epidemiológica analisada pelo Centro de Operações Emergenciais (COE). Os dados levam em consideração a comparação de 13 a 19 de fevereiro com a semana anterior.

A redução dos casos refletiu diretamente na quantidade de internações em unidades hospitalares da capital. Segundo o COE, o período teve 46% de queda de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave. A demanda por teste de Covid-19 também apresentou redução de 60%.

Já as mortes por Covid-19 e a positividade reduziram, mas permanecem em um patamar considerado elevado. A média de mortes caiu de 22 para 17, enquanto os testes positivos saíram de 43% para 36%.

Unidades de saúde ficaram superlotadas com aumento da demanda (Foto: Assis Fernandes / O Dia)

A alta do platô, segundo especialistas do COE, aponta a necessidade do uso de máscara, mas com as doses da vacina. “Mesmo com os números em queda chamamos atenção sobre a necessidade de se manter os protocolos apesar da vacina em estágio avançado. Pedimos que todos usem máscara facial, evitem aglomeração e façam a limpeza das mãos com frequência”, afirma o infectologista e coordenador médico do COE da FMS Teresina, Walfrido Salmito.

A alta de casos de síndromes gripais na capital levou ao cancelamento de festas públicas e particulares programadas para ocorrer durante o período de Carnaval. A Prefeitura também adiou o retorno das aulas presenciais

