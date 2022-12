Centro de Teresina recebe reforço de 70 policiais durante Operação Natal Seguro

O Centro de Teresina receberá um reforço de mais de 70 policiais militares neste final de ano durante a Operação Natal Seguro, que foi lançada nesta segunda-feira (05) e segue até a primeira semana de janeiro de 2023. O objetivo é aumentar a segurança dos consumidores que vão ao centro comercial para realizar compras de natal e ano novo, bem como evitar a ação de criminosos, como lanceiros.



O coronel Hudson Lima, chefe do Departamento Geral de Operações, explica que os policiais militares irão atuar em todas as áreas comerciais de Teresina com maior circulação de pessoas e com maior demanda. Os policiais irão atuar a pé, em viaturas, motos, cavalaria e aéreo.



“Os militares vão atuar todos os dias, dos turnos manhã e tarde, e aos domingos o Batalhão da área fará o reforço para evitar arrombamento de lojas comerciais, que também é muito comum nesta época do ano. Eles ficarão espalhados pelo centro, mas principalmente nas praças, para evitar os lanceiros. No final do ano aumenta a quantidade de pessoas que vêm ao centro para praticar assaltos”, disse o coronel Hudson Lima.



Com o pagamento da primeira parcela do 13º salário, realizado na semana passada, muitas pessoas já estão aproveitando para fazer as compras de natal e ano novo. Isso tem aumentado o fluxo de dinheiro circulando, o que chama atenção dos criminosos. Quem ainda não sacou o valor, também deve ficar atento contra as saidinhas de banco.



O chefe do Departamento Geral de Operações, coronel Hudson Lima, deu algumas orientações para os consumidores que vão ao centro neste final de ano. “Como já saiu o pagamento, todo mundo aproveita para fazer as compras natalinas, o que aumenta a movimentação, principalmente porque tem gente do interior que vem para o centro. Por isso, a recomendação é ter cuidado redobrado, não ostentar joias e celulares, e ter cuidado com bolsas ou objetos que carregue consigo. Tem que ficar atento ao veículo na hora de estacionar, não deixando objetos aparentes”, completou.

A Guarda Municipal de Teresina também irá reforçar o patrulhamento na região do centro durante todo o mês de dezembro. Os guardas ficarão posicionados em pontos estratégicos, com equipes atuando a pé, em viaturas e motos. O número de guardas municipais, locais e dias serão dispostos de acordo com um mapeamento prévio.

