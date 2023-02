Cerca de 15 mil pessoas devem passar pelo Aeroporto de Teresina nos dias de carnaval

Muitos brasileiros aproveitam o feriado prolongado de carnaval para viajar, seja para curtir as festas carnavalescas quanto para descansar nos dias de folga. Por isso, o Aeroporto de Teresina (THE) estima que, entre os dias 16 e 22 de fevereiro, mais de 15 mil passageiros atravessem os portões do aeroporto da capital piauiense. Somente nesse período, a previsão é de mais de 150 pousos e decolagens



Para atender à grande demanda, a CCR Aeroportos, empresa que administra o local, já preparou suas equipes para continuar oferecendo os melhores serviços, levando segurança, bem-estar e tranquilidade para todos. Nos dois dias que antecedem a data festiva, 16 e 17 de fevereiro, mais de cinco mil clientes devem passar pelos portões de THE. A Quarta-feira de Cinzas (22) também seguirá com intenso fluxo, com a perspectiva de mais de 2.700 pessoas para encerrar o feriadão.



“Esperamos um grande fluxo de pessoas embarcando e desembarcando no Aeroporto de Teresina. Diante dessa estimativa, o nosso propósito é garantir que esses passageiros tenham uma estadia confortável, com segurança e aproveitando todos os serviços que o aeroporto oferece. Desde que a CCR assumiu a gestão de THE, várias ações já foram realizadas para que o nosso cliente possa ter uma experiência única quando for viajar”, ressalta Éden Pisani Júnior, gerente do Aeroporto de Teresina.



Aeroportos pelo Brasil

Durante o período de Carnaval, considerando as datas entre 16 e 22 de fevereiro, a previsão de movimentação de todos os aeroportos administrados pela CCR Aeroportos é de mais de 280 mil passageiros. Já os pousos e decolagens somarão mais de 2.500 operações. Os números abrangem os aeroportos operados pela concessionária em Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina, no Paraná; Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; Pelotas e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul; Goiânia, em Goiás; Palmas, no Tocantins; São Luís e Imperatriz, no Maranhão; Petrolina, em Pernambuco; e Teresina, no Piauí.



