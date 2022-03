Chega a 732 o número de famílias desabrigadas devido às chuvas em Teresina

A Defesa Civil Municipal atualizou, na noite desta quinta-feira (10), o número de famílias desabrigadas devido às chuvas em Teresina. De acordo com o levantamento, atualmente, 732 famílias precisaram deixar os seus imóveis durante o período chuvoso.

Deste total, 667 famílias foram acolhidas nas residências de familiares ou amigos e outras 65 estão abrigadas em espaços da Prefeitura.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

Ao todo, cinco famílias estão abrigadas na Escola Municipal Minha Casa, no Poti Velho; 25 na Escola Municipal Nova Brasília, no bairro Nova Brasília; 13 na Escola Municipal Domingos Afonso, no bairro Mafrense; cinco no Centro de Convivência do bairro Parque Wall Ferraz; cinco no Centro Comunitário dos Oleiros, no bairro Poti Velho; e 12 na Fundação Nossa Senhora da Paz, no bairro Três Andares.

Em caso de emergência, as famílias que moram em áreas de risco podem entrar em contato direto com a Defesa Civil pelos números: 199 ou(86) 3223-7366.