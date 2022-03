Chuva alaga escolas municipais no Dirceu e aulas são temporariamente suspensas

A chuva que caiu na noite de ontem (06)) e madrugada de hoje (07) em Teresina ainda deixa rastros de destruição e desta vez o setor prejudicado é a educação. As aulas presenciais nas escolas municipais Maria Augusta e Lunalva Costa, localizadas no Dirceu II, foram temporariamente suspensas porque os locais alagaram com a chuva. A informação foi confirmada pela própria Secretaria Municipal de Educação (Semec), em suas redes sociais.



Água da chuva invadiu a Escola Municipal Lunalva Costa, no Dirceu - Foto: Reprodução

O Portalodia.com entrou em contato com a administração das duas escolas. Na unidade Maria Augusta, as ligações não foram atendidas. Já na escola Lunalva Costa, a reportagem conversou com a vice-diretora adjunta, Vanessa Rodrigues, que relatou a situação. De acordo com ela, a água invadiu a unidade, entrou em salas de aula, banheiros e até mesmo no depósito de alimentos.



Foto: Reprodução/Whatsapp

O problema na região não é novo. O fato de as duas escolas estarem situadas nas proximidades de uma galeria e perto das hortas comunitárias, onde o solo é naturalmente úmido, colabora para a dificuldade no escoamento da água e, consequentemente, para os alagamentos. “A nossa escola já sofre alagamentos há muitos anos. Já tinha uma galeria danificada na lateral do prédio, mas antes a água não entrava tanto na escola porque tinha para onde correr. Agora, depois da construção do CMEI Maria Augusta, ela vem toda para cá”, relata Vanessa.

Ela conta que o fato de também terem derrubado duas quadras nos fundos da escola Lunalva Costa contribuiu para que a água fique empossa e entre no prédio. Imagens obtidas pelo Portalodia.com mostra a situação da unidade de ensino nesta manhã: há água empoçada nos banheiros, em salas de aula, na sala da diretoria, na sala dos professores, no pátio, infiltração pelos ventiladores de teto e nas paredes, na cozinha e no depósito.





“Entrou muita água e ficou cheio de lama. No depósito só não destruiu os alimentos porque eles já ficam suspensos justamente por nós sabermos que aqui sempre alaga”, explica Vanessa Rodrigues. Os próprios funcionários da escola tiveram que se juntar em um mutirão nesta manhã para fazer a limpeza.

A diretoria da Escola Municipal Lunalva Costa ainda não deu previsão de retorno das aulas presenciais. Procurada, a Semec informou que já está resolvendo a situação para divulgar novas informações assim que algo concreto estiver planejado.

A Escola Municipal Lunalva Costa atende a 538 crianças e tem 35 funcionários entre professores e servidores.

