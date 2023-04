Chuva derruba postes e deixa fiação espalhada pela BR-316 em Teresina

Quem precisou passar pela BR-316 entre Teresina e Altos na manhã deste domingo (02) se deparou com parte da fiação elétrica da via espalhada pelo asfalto. Isso porque o temporal que atingiu Teresina na noite de ontem (01) deixou também um rastro de destruição pela rodovia. Postes de iluminação pública caíram com a força dos ventos e os fios ficaram estendidos pela via.





Foto: Chico Filho/O Dia

A forte chuva que caiu sobre a capital resultou em um acumulado de 97,3 milímetros. O volume é equivalente a cerca de um terço de todo o acumulado no mês de março inteiro. Além da BR-316, bairros de Teresina também sentiram os efeitos do temporal em sua estrutura. No Mocambinho e no Promorar, há relatos de moradores ilhados. Na zona Leste, no bairro Satélite, a Rua Urano ficou totalmente intrafegável em razão do alagamento e carros foram arrastados. Também na zona Leste, moradores do entorno da UFPI ficaram impedidos de chegar ou sair de casa em razão do volume de água no balão principal do campus universitário.





Foto: Chico Filho/O Dia

Na BR-316 não houve registros de acidentes durante o período da chuva. A Polícia Rodoviária Federal, mesmo com os danos causados aos postes e à fiação, que ficou espalhada nos dois sentidos da via. Relato de ciclistas que passaram pelo trecho nesta manhã informam que um caminhão chegou a ficar preso entre os fios, mas não há registro de feridos.



Equipes da Equatorial Piauí e da Polícia Rodoviária Federal se encontram no local fazendo os reparos e sinalizando a via aos motoristas.



Com informações de Chico Filho

