Ciclista atropelado na BR-343 precisa de doação de sangue; amigos fazem campanha

Os amigos do ciclista Luiz Eduardo Ramos de Araújo, de 21 anos, atropelado na noite desta terça-feira (03), na B$-343, sentido Teresina-Altos, estão fazendo uma campanha de doação de sangue. O jovem está internado em um hospital particular da Capital e seu quadro clínico é considerado delicado.



O tipo sanguíneo do ciclista é “A+” e os interessados em ajudar devem se dirigir ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi) e informar que as doações são destinadas a Luiz Eduardo Ramos de Araújo.



(Fotos: Reprodução/redes sociais)

A equipe de ciclismo que o jovem faz parte emitiu nota lamentando o acidente e está à frente da campanha. O grupo relatou que, no momento do acidente, o motorista do carro, que pertence a uma de energia, evadiu-se do local sem prestar socorro. Porém, devido ao forte impacto, o pneu dianteiro do veículo furou e o condutor teve que parar alguns quilômetros à frente.



“Imediatamente, os outros integrantes do grupo que não foram atingidos tomaram todas as providências, onde foram prestados os primeiros socorros às vítimas e foi acionada a Polícia Rodoviária Federal e o Samu. Com o impacto, nossos dois amigos foram jogados para a lateral do acostamento, no qual um teve ferimento grave na perna esquerda e teve que passar por uma cirurgia delicada e neste momento está internado em um hospital particular da capital. O outro teve uma luxação no ombro e escoriações pelo corpo, mas já recebeu alta durante a madrugada”, diz a nota.



Ainda segundo a equipe de ciclismo, com a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao local onde o carro parou, foi constatado que o motorista estava alcoolizado e foi conduzido à Central de Flagrantes.



Entenda o caso

Dois ciclistas foram atropelados enquanto pedalavam pela rodovia BR-343 na noite desta terça-feira (04) na cidade de Altos, próximo à Penitenciária Major César. Um veículo modelo picape que seguia com destino a Teresina atingiu por trás as vítimas e as deixou gravemente feridas.



Com o impacto, a frente do veículo ficou destruída; o motorista estava alcoolizado, segundo a PRF

O acidente ocorreu na altura do quilômetro 320 da rodovia. Com o impacto da colisão, um ciclista foi arremessado sobre o outro. As vítimas são dois homens, um de 21 anos e o outro de 30 anos. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas de imediato ao Hospital de Urgências de Teresina (HUT).



Luiz Eduardo sofreu uma lesão grave na perna esquerda e está necessitando de doações de sangue





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no