COE faz nova reunião para rever uso obrigatório de máscaras em Teresina

O Comitê Municipal de Operações Emergenciais (COE) vai se reunir novamente na próxima sexta-feira (10) para uma nova análise do quadro epidemiológico na capital. A reunião acontece após o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, acionar o comitê nesta segunda-feira (06), para deliberar sobre o uso de máscaras como medida de proteção contra a Covid-19.

Na última sexta-feira (03), o COE já havia se reunido para discutir sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados de Teresina. Contudo, decidiu manter a liberação. Na ocasião, o presidente da FMS, o médico Gilberto Albuquerque, afirmou que a Capital tem apresentado estabilidade no número de casos e óbitos da doença, o que não justificava o endurecimento das medidas restritivas naquele momento.

Foto: Jailson Soares/O Dia

Na nova reunião, o COE deve analisar os dados epidemiológicos mais recentes para emitir uma posição acerca da volta da obrigatoriedade do uso da máscara. “Estamos analisando os dados e somente com eles em mãos é que podemos saber como deve ser o comportamento da população de Teresina para prevenção à Covid-19. O uso da máscara e das medidas sanitárias é sempre recomendado e agradecemos à população da capital que ainda segue esta orientação”, disse o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Gilberto Albuquerque.

O prefeito de Teresina argumentou que, no cenário nacional, foi registrado um aumento no número de casos da doença e o retorno de uso obrigatório da máscara em São Paulo. Além disso, vizinhos como o Ceará também já demonstram aumento nos casos.

Foto: Reprodução/Pixabay

De acordo com Dr. Pessoa, a medida é uma forma de prevenção para que os índices de testes positivos na capital não atinjam números elevados. O prefeito testou positivo para a covid-19 no dia 29 de maio e está em isolamento. Ele deveria ter retornado às atividades nesta segunda-feira (06). No entanto, por ainda estar com sintomas da doença, continua afastado e deve fazer um novo teste em breve.

“Como médico, tenho orientado que a prevenção é o melhor caminho para combater esta doença. Temos visto casos, como em São Paulo, onde a obrigatoriedade do uso de máscara está sendo discutida. Por isso, quero que o COE se reúna em Teresina para avaliar os números na capital e os reflexos das condições nos Estados vizinhos por aqui”.

De acordo com o decreto municipal, a obrigatoriedade do uso de máscara é automática em Teresina quando o número de casos é de 200 para cada 100 mil habitantes; quando há dez internações para cada 100 mil habitantes ou quando há mais de 10% dos leitos ocupados por pacientes Covid-19.

No Piauí, os testes de covid-19 têm registrado um aumento na taxa de positividade pela segunda semana consecutiva. A informação foi confirmada pelo Comitê de Operações Emergenciais (COE) contra Covid e a partir de dados obtidos junto ao Laboratório Central do Piauí, o Lacen. O atual percentual de positividades da covid-19 é de 1,68% no Estado. O estado também voltou a registrar óbitos após 12 dias sem mortes por covid-19. A vítima fatal foi uma criança de dois anos.

Com informações da FMS.