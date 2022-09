Colisão entre moto e picape deixa uma mulher ferida na Avenida Miguel Rosa, em Teresina

Uma mulher que estava em uma motocicleta ficou ferida após colidir com uma picape na manhã desta sexta-feira (02). O acidente aconteceu por volta das 9h no cruzamento entre a Avenida Miguel Rosa e a Rua São Pedro, Centro Sul de Teresina.



Ainda não se sabe a dinâmica do acidente, quem teria invadido o sinal e provocado a colisão. As primeiras informações apontam que a mulher estava em uma motocicleta modelo Biz e seguia na Avenida Miguel Rosa. Ao tentar acessar a Rua São Pedro, ela foi colhida por um veículo modelo S10, que seguia na Avenida Miguel Rosa, sentido Sul-Norte.

(Foto: Nathália Amaral/ODIA)

Com o impacto, a mulher caiu e ficou aguardando a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista do veículo permaneceu no local e o próprio ligou para o socorro. Populares que passavam pelo local ficaram ao lado da mulher até a chegada da ambulância. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi até o local do acidente.

