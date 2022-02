Com 635 famílias desabrigadas, Dr. Pessoa não tem previsão para construção de moradias

Um total de 635 famílias segue fora de casa em Teresina devido osefeitos causados pelas chuvas que atingem a capital desde o início do ano. Desse número, 90% estão abrigadas em casa de parentes ou em casa alugadas pela Prefeitura e a outra parte em abrigos montados em escolas.

A esperança dessas famílias agora é receberem o aval da Defesa Civil para retornar às residências, já que o sonho da casa própria não pode ser alimentado. O prefeito Dr. Pessoa revelou nesta segunda-feira (21) que sua gestão não temprevisão para a construção de casas populares e ainda busca recursos.

“Estamos fazendo o que for preciso para agilizar a solução dessas situações. Pedimos um levantamento de todas as áreas para saber quais famílias poderão retornar para suas residências, após uma reforma no imóvel, mas também estamos atrás de alternativas para iniciarmos a construção das casas”, disse o prefeito.

A Prefeitura de Teresina informou também que para buscar abrigo as famílias “está monitorando imóveis de Programas Habitacionais que estão em desuso ou com uso irregular”, para reduzir o déficit habitacional da capital.

Promessa de campanha

Mesmo sem uma proposta robusta para a área habitacional, o Plano de Governo da campanha de 2020 de Dr. Pessoa reservou espaço para apontar os problemas enfrentados nessa área por Teresina. O documentou citou que a capital tinha um déficit 32.243 moradias, o que representa 41,87% do total do Estado. Dr. Pessoa era consciente do problema que poderia enfrentar.

Para o segundo ano de mandato, Dr. Pessoa prometeu a implantação do projeto “Anjos da Moradia”, que possibilitaria a reforma em moradias vulneráveis e construção de moradias novas, em regime de mutirão, em terreno de propriedade da família, a custo zero para as famílias”, o que até agora não foi apresentado.

Proposta contida no Plano de Governo de Dr. Pessoa (Foto: Reprodução)





