Com alta nos casos de Covid, FMS reabre dois pontos de vacinação em Teresina

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) disponibiliza, a partir desta terça (29), dois novos pontos para vacinação contra a covid-19: são os terminais do Buenos Aires e Parque Piauí. Os locais funcionarão das 9 às 17h e atenderão adolescentes e adultos, com todas as doses destinadas a cada público.

O objetivo é facilitar o acesso à população que precisa atualizar seu esquema vacinal da covid-19. “Com o aumento dos casos, constatamos um crescimento na demanda por vacina nas Unidades Básicas de Saúde. Por isso, decidimos oferecer novas opções de locais para atender este público”, justifica Emanuelle Dias, coordenadora da campanha em Teresina.

Ela ressalta que os demais pontos seguem em funcionamento, com o Teresina Shopping atendendo os mesmos públicos, de segunda a sexta, das 13h às 17h, e com a vacinação em UBS, às terças e quintas, das 8h às 12h e das 13h às 17h. O público de crianças de cinco a 11 anos segue sendo imunizado nas UBS Buenos Aires, Parque Brasil, Saci, Monte Castelo, Irmã Dulce, Cidade Jardim, Satélite e Parque Poti, também às terças e quintas.

Aos fins de semana e feriados, a FMS disponibiliza vacina contra a covid-19 para o público em geral a partir dos cinco anos nas UBS Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel, Renascença e Alto da Ressurreição. Nestes locais, o funcionamento das salas de vacina é das 8h às 12h e das 13h às 17h.

“Ressaltamos que na sexta-feira, em função do jogo do Brasil, não teremos atendimento no shopping e nos terminais. Retomamos o atendimento na segunda-feira para os terminais e sábado para o shopping”, informa Emanuelle Dias.

