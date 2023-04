Com fim da greve dos garis, mais de 2 mil toneladas de lixo são recolhidas em Teresina

A paralisação dos coletores de lixo de Teresina chegou ao fim nesta quinta-feira (13), após audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que ocorreu durante a manhã. Com o acordo firmado entre a prefeitura e os trabalhadores, cerca de 2 mil garis retornaram ao serviço. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato dos Empregados de Asseio e Conservação do Piauí (Seeacep), Jhonatas Miranda.

Após quatro dias de paralisação, o lixo acumulado na capital atingiu mais de 2 mil toneladas. Para dar conta da demanda, os trabalhadores estão utilizando tratores e fazendo mutirão de limpeza nas zonas da cidade. Dentre as regiões que receberam equipes na manhã de hoje estão os locais próximos aos mercados públicos, que comumente acumulam uma grande quantidade de resíduos.



(Foto: Divulgação/Prefeitura de Teresina)

Nos próximos dias, os coletores de lixo devem, ainda, realizar turnos escalados e horas extras, a fim de atender toda a população teresinense. Segundo informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEMDUH), diariamente, são coletados aproximadamente 1.200 toneladas de todo tipo de lixo e cerca de 600 toneladas de lixo domiciliar.



Entenda

Os trabalhadores do Conselho Ambiental de Teresina (CTA) deflagram paralisação de todas as atividades na última segunda-feira (11), reivindicando pagamentos de salário em atraso e vale-alimentação. Para solucionar o impasse, a Prefeitura de Teresina acionou o Ministério Público do Trabalho (MPT).



O acordo firmado entre a prefeitura, a empresa e os trabalhadores previu o repasse de R $6.038.000 ao Consórcio Teresina Ambiental (CTA), para que a empresa quite o salário de março de seus colaboradores e ponha em dia o ticket alimentação de abril. O pagamento dos trabalhadores deve ser realizado ainda nesta quinta-feira (13).

Cada um dos funcionários recebe, em média, R$ 1.500 de remuneração mensal. Esse salário é pago pela empresa que opera o CTA com os recursos repassados pela Prefeitura pela concessão do serviço.



Conforme informou a PMT, em 2023, a empresa já recebeu o equivalente a R$ 48 milhões do Município. Esse recurso é empregado não só no pagamento dos trabalhadores, como também no aluguel e combustível dos veículos que compõem a frota de coleta de lixo e limpeza urbana.



