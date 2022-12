Com passarela da BR-226 interditada, fitas são retiradas e populares transitam livremente

Menos de 48 horas após a interdição da passarela localizada em frente ao Terminal Rodoviário de Teresina , na zona Sul da Capital, as fitas de isolamento foram retiradas e os populares que transitam pela região passam livremente pelo elevado. Foi o que constatou a equipe do Portal O Dia, que esteve na manhã desta segunda-feira (12) no local. As três entradas de acesso a passarela, que haviam sido fechadas no sábado (10) já estavam com as fitas arrancadas.

A medida foi adotada devido à estrutura que está danificada, colocando em risco pedestres que passam pelo local. Pelo menos três colunas de sustentação estão com a base corroída. Quem passa pelo local, já afirmou sentir a estrutura balançar quando um veículo de maior porte passa por baixo. A interdição foi feita pela Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) Sul mais informou que as passarelas localizadas em vias que cruzam BRs são de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

É risco passar pela passarela, mas também atravessar a BR!

O seu José Ferreira, aposentado, conta que nem sabia da interdição. Ele viu a passarela livre e subiu. “Eu não estava sabendo não. Rapaz, é capaz de ela estar perigando cair mesmo. Ela já tem muito tempo”, disse. Porém, depois da entrevista ele seguiu caminho e atravessou o elevado. No momento da reportagem, a nossa equipe flagrou também pessoas se arriscando a atravessar a BR.

A via é de grande movimentação, porque é uma das principais vias de ligação da região do grande Dirceu com a Zona Sul da capital. Sem contar que há no local intenso fluxo de ônibus chegando e saindo do Terminal Rodoviário da capital.

Dona Manuela, que mora em frente ao local relata que os acidentes na avenida são comuns na via. E sem a passarela, a situação se complica. “Eu acho boa a interdição porque está precisando de uma reforma, na parte de baixo e também de cima. Mas, fica ruim para atravessa na BR, o perigo é muito grande”, conta. Procurada, a SAAD Sul, responsável pela interdição disse que vai isolar novamente a área.

Outras passarelas da capital estão em situação parecida

Essa não é uma realidade apenas da passarela que fica em frente ao Terminal Rodoviário de Teresina. O PortalODIA.com já denunciou a situação da passarela que liga os bairros Bela Vista e Parque Piauí, também na zona Sul. A estrutura passa por cima da BR-316 e está bastante danificada.

Para transitar entre os bairros, os moradores deveriam utilizar a passarela. Porém, o que era para garantir a segurança da população, acaba tendo um efeito contrário. Sem estrutura, iluminação e segurança, muitos se arriscam entre os carros ao passar de um lado para outro na rodovia.

O resultado dessa arriscada manobra são inúmeros acidentes, alguns até fatais. Os poucos que se arriscam a utilizar a passarela temem serem assaltados, especialmente à noite, pois muitos criminosos se valem da falta de iluminação para se esconder entre as estruturas e abordar as vítimas.

