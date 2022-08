Com ponto facultativo na segunda (15), saiba quais serviços funcionarão em Teresina

Na próxima terça-feira (16) é comemorado o aniversário de 170 anos de Teresina. E vários órgãos da administração pública decretaram ponto facultativo na segunda-feira (15), como o Governo do Estado, do Poder Judiciário e, claro, a Prefeitura de Teresina.

Porém, nem todos os serviços vão ficar parados no município. Continuarão funcionando os serviços essenciais e de interesse público como hospitais, maternidades, UPA’s, SAMU, laboratórios centrais, internações no CAPS e os serviços de fiscalização no trânsito.

(Foto: Arquivo / O DIA)

Com relação aos órgãos do Estado, os serviços considerados essenciais, como segurança e saúde, também vão continuar em funcionamento na capital.

