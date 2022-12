Comércio no centro de Teresina funcionará até às 15h neste sábado (31)

As lojas do centro comercial de Teresina estarão abertas até às 15h deste sábado (31/12) para as últimas compras de fim de ano, anunciou o Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI). A expectativa do varejo é que o último dia do ano atraia uma grande quantidade de clientes que deixaram para ir às compras na reta final de 2022.

“Até sábado, as lojas do Centro e dos bairros terão seu funcionamento normal e aguardamos os clientes para realizarem suas últimas compras do ano. Nossa expectativa é iniciar 2023 com dados positivos no varejo lojista”, disse o vice-presidente do Sindilojas/PI, Leonardo Viana.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

As lojas dos bairros, por sua vez, abrirão em seu horário normal de funcionamento. Os shoppings centers têm horários de funcionamento específicos, assim como as redes de supermercados. O DIA preparou uma lista de como vai funcionar o comércio e os órgão públicos neste final de ano.

