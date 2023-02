Construção da Casa da Mulher Brasileira, em Teresina, teve investimento de R$ 6 milhões

A Casa da Mulher Brasileira, que está sendo construída na zona Norte de Teresina e irá atender mulheres em situação de violência doméstica, teve um investimento de R$ 6 milhões, segundo o prefeito da capital, Dr. Pessoa. Na manhã desta quinta-feira (16), o local foi visitado pela Ministra da Mulher, Cida Gonçalves, além de políticos e autoridades de Teresina.

Casa da Mulher Brasileira está em construção e teve investimento de R$ 6 milhões (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

A inauguração da Casa da Mulher Brasileira está prevista para outubro, no entanto, o Dr. Pessoa aponta que estão buscando dar celeridade às obras. “Queremos entregar a obra no aniversário de Teresina. A construção estava engavetada há muito tempo e a prefeitura investiu na compra do terreno em prol da mulher brasileira”, explica o prefeito.





A casa funcionará como um ponto de apoio às mulheres, que poderão denunciar as violências sofridas e terão contato direto com o poder executivo, legislativo e judiciário. No encontro desta manhã, a gestora da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (SMPM), Karla Berger, destacou que todas as redes municipais e estaduais de enfrentamento à violência contra mulher estão trabalhando de forma integrada.



“Sabemos que o número de feminicídio e de mulheres em situação de violência crescem a cada dia, então temos essa pressa para inaugurar essa casa. A mulher de Teresina vai ter esse local onde ela não irá precisar ir a uma delegacia para fazer denúncia, pois aqui ela será atendida e muito bem aparada”, comenta a secretária.



