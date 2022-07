Cooperativa se manifesta sobre suspeita de uso político da entidade

A Cooperativa de Transportes por Aplicativo do Piauí (Coopertapp) se manifestou após o Portal O Dia revelar denúncias de uso político da entidade que promove a gestão empresarial de sócios quotistas dos serviços de transporte individual e passageiros e entrega de mercadorias. A Coopertapp negou as suspeitas (leia nota completa abaixo).

De acordo com a entidade, os motoristas de aplicativos e entregadores passaram muitos anos reclamando a ausência de políticas públicas que beneficiassem os trabalhadores de aplicativos. e no momento que a cooperativa entende que a gestão municipal irá proporcionar melhorias para as categorias aparecem os que fazem oposição clara para criticar projetos que beneficiam trabalhadores.

A Coopertapp demostrou ainda que conta com o apoio de outras entidades que representam motoristas e entregadores, como a Associação dos Motoristas Autônomos para Transporte Privado Individual de Passageiros no Piaui (Amatepi) e o Sindicato dos Motoristas por Aplicativo do Estado do Piauí (Sindmapi).

As duas entidades representativas emitiram notas através de seus presidentes direcionando apoio integral e irrestrito a Coopertapp e que a atuação da entidade sempre foi voltada para beneficiar a classe.

Entenda

A manifestação da cooperativa aconteceu após o Portal O Dia revelar que a Coopertapp é comandada pelo ex-candidato a vice-prefeito da capital Érico Luiz, que disputou a última eleição como vice de Fábio Novo. Érico é professor e filiado ao Solidariedade, aliado do deputado Estadual Evaldo Gomes e da filha dele, a vereadora Fernanda Gomes. A parlamentar foi a solicitante da audiência pública para discutir a alteração da regulamentação no trabalho dos profissionais na capital.

A matéria trouxe declaração do Secretário Geral da Associação dos Amigos Motoristas Autônomos (Aamapi), Francisco dos aplicativos, em que ele critica o que classificou como uso político o fato das ligações política que a Coopertapp possui.

