Copa do Mundo: veja funcionamento de lojas, bancos e Correios nesta segunda (05)

Nesta segunda-feira (05), o Brasil enfrenta a Coreia do Sul pelas oitavas de final, às 16h, na Copa do Mundo do Qatar, e, como nos demais dias de jogos da seleção brasileira no mundial, o comércio de Teresina deve funcionar em horário especial.

Contudo, segundo o Sindilojas, as empresas do comércio lojista funcionarão de acordo com as suas conveniências. Caso optem pelo fechamento, as horas não trabalhadas poderão ser compensadas, mas necessário se faz a formalização prévia de acordo individual entre a empresa e os seus empregados.

Bancos

Nas agências bancárias, o atendimento ao público deve ser de 9h às 14h. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), cada banco deverá afixar em suas dependências os avisos sobre o horário especial de atendimento ao público.

Correios

Já as agências e unidades operacionais dos Correios encerrarão o expediente 1h antes do início da partida, portanto, às 15h. O atendimento dos operadores da Central de Atendimento dos Correios (CAC) também ocorrerá até as 15h. Os demais canais de atendimento da empresa (Fale Conosco; chat e telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100) funcionarão normalmente.

INSS

Nesta segunda-feira, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão realizar atendimento até 14h (horário de Brasília). Na Central 135, o atendimento humano será suspenso 30 minutos antes da partida, retornando 30 minutos após o término do jogo. Durante esse intervalo, a central 135 continuará funcionando com o atendimento eletrônico.

Por meio do atendimento eletrônico do 135, é possível obter informações sobre o benefício, saber o horário que foi agendado o próximo atendimento na agência ou ainda obter Informações de pagamento. As ligações para o 135 são gratuitas se forem feitas de telefone fixo. Quem usar o celular paga apenas o valor de uma ligação local.

O Meu INSS também seguirá disponível tanto na internet quanto no aplicativo de celular. Pelo Meu INSS, é possível pedir benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. Nesse canal, o cidadão também encontra a assistente virtual Helô, que orienta e tira dúvidas sobre serviços e benefícios do INSS.