Corpo de homem é encontrado em estado de decomposição no Rio Poti

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado sem vida nas águas do Rio Poti, próximo ao Parque Rodoviário, na Zona Sul de Teresina, por volta das 14h desta quinta-feira (25).

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas pela Polícia Militar. Segundo informações, o corpo já se encontrava em estado de decomposição, o que indica que ele estava na água há alguns dias.

De acordo com o Sargento Falcão, do 6º Batalhão da Polícia Militar, pessoas informaram que o homem morava na Vila da Paz. “Ninguém mencionou nome ou apelido. Nós fizemos o isolamento da área e entramos em contato com o IML”, afirma.



O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde será realizada a criminalística a fim de entender a dinâmica da morte.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações de Chico Filho e Jailson Soares - O DIA TV