Corpus Christi: Aeroporto de Teresina espera aumento de 86% no fluxo de passageiros

A perspectiva de retomada econômica e a confiança no panorama de cobertura vacinal contra a Covid-19 são alguns dos fatores que contribuem para o aumento da movimentação de passageiros no Aeroporto de Teresina no feriado de Corpus Christi este ano. Entre esta quarta-feira, 15, e o domingo, 19, são esperadas cerca de 11,3 mil pessoas no aeroporto, um aumento de 86% na comparação com o mesmo feriado de 2021, quando foram registrados 6 mil passageiros no terminal.

Foto: Arquivo O Dia Neste ano, o pico da movimentação foi registrado ontem, quando cerca de 2,7 mil passageiros devem passar pelo aeroporto. “Mesmo com uma série de desafios ainda por superar, estamos em um cenário mais favorável para a retomada após o momento crítico da pandemia. Além do aquecimento da economia, entendemos que o aumento da movimentação de passageiros ocorre porque boa parte da população já está imunizada contra a Covid-19 e cada vez mais confiante para retomar suas atividades”, avalia o gerente executivo de Planejamento Operacional da CCR Aeroportos, Giuliano Balletta. A CCR Aeroportos, empresa que opera o Aeroporto de Teresina, recomenda aos passageiros chegar com antecedência no aeroporto e ter uma atenção redobrada aos horários de embarque.

Mesmo com o avanço do plano nacional de vacinação contra a Covid-19 e a flexibilização das regras sanitárias, o setor de aviação segue todas as orientações das autoridades de saúde e da Agência de Aviação Civil (Anac) para que os visitantes, a comunidade aeroportuária e os passageiros se sintam seguros para voar e circular nos aeroportos. O uso de máscara continua sendo necessário na sala de embarque e nas aeronaves.



